Fluminense vence Fortaleza e goleiro Fábio iguala recorde histórico de jogos

O Fluminense derrotou o Fortaleza por 2 a 1, neste sábado (16), no Maracanã, em uma partida marcada pelo feito histórico do goleiro Fábio, que igualou o recorde de jogador com mais partidas disputadas no futebol mundial. Com a vitória, o Tricolor subiu para a oitava posição do Campeonato Brasileiro, enquanto o time cearense segue na zona de rebaixamento.

Os gols da equipe carioca foram marcados por Germán Cano e Agustín Canobbio, ambos após jogadas decisivas do colombiano Kevin Serna, destaque do duelo. O Fortaleza descontou com Breno Lopes, no segundo tempo. Fábio, apesar da marca especial, teve atuação discreta, chegou a falhar em um lance anulado pelo VAR, mas se redimiu com duas defesas no fim.

O jogo foi movimentado. Logo aos oito minutos, Cano abriu o placar, mas o Fortaleza chegou a empatar em seguida com Kervin Andrade, gol que acabou anulado por toque de mão. Nos acréscimos, o árbitro marcou pênalti para o Flu, porém o VAR reviu a jogada e apontou simulação de Martinelli, que recebeu amarelo. Na segunda etapa, Canobbio ampliou aos 18, e Breno Lopes diminuiu aos 28, mas o Tricolor segurou a vitória. A partida ainda marcou o retorno da torcida organizada Young Flu aos estádios após dois anos de suspensão e foi marcada por vaias ao meia Lima, que entrou no segundo tempo.

