Homem é preso após criar perfil falso no Facebook com nome de ex-namorada e vazar suas fotos íntimas, em Bataguassu

Homem é preso após criar perfil falso em rede social Facebook, utilizando a imagem da ex-namorada, nesta sexta-feira (21). O caso aconteceu em Bataguassu, cidade distante 310km de Campo Grande. Segundo a vítima, o autor denegriu sua imagem compartilhando informações falsas e fotos intimas.

A vítima foi até a Delegacia da DAM (Delegacia de atendimento a Mulher) e informou aos policias sobre um perfil falso em seu nome, utilizado para denegrir sua imagem. Segundo ela, o autor da página realizou publicações ofencivas e falsas, mentindo que era garota de programa e trabalhava em casas noturnas. Além disso, ele ainda divulgou fotos íntimas sem o seu concentimento.

Após investigações, os policias conseguiram detectar o nome do autor com base no número utilizado para cadastro.

O ex-namorado da vítima e autor no crime, foi indiciado por difamação, divulgação de cena de nudez sem consentimento e falsa identidade. Sua pena pode ser ampliada devido ao se envolvimento afetivo com a ofendida.