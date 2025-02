Mutirão de negociação de dívidas começa na segunda (24) com atendimentos presenciais nos Correios

Consumidores poderão regularizar débitos em mais de 10 mil agências sem cobrança de taxas

A partir da próxima segunda-feira (24), começa em todo o país o mutirão de negociação de dívidas, agora com atendimento presencial em mais de 10 mil agências dos Correios. A iniciativa, que envolve a Serasa, a Febraban e mais 1.456 empresas, oferecerá descontos de até 99%, parcelamento em até 72 vezes e pagamento via Pix, permitindo que consumidores regularizem sua situação financeira e limpem o nome na hora.

O atendimento será gratuito e sem cobrança de taxas. Basta que o titular apresente um documento oficial com foto em qualquer agência dos Correios para consultar suas dívidas, verificar as ofertas disponíveis e escolher a melhor forma de pagamento. O Feirão Serasa Limpa Nome seguirá até o dia 31 de março, tanto nas agências quanto na plataforma digital da Serasa.

Com a inclusão dos Correios na ação, consumidores que não têm acesso à internet ou que preferem um suporte presencial poderão negociar diretamente nos guichês das agências.

Brasil tem mais de 74 milhões de inadimplentes

O mutirão chega em um momento crítico para milhões de brasileiros. Dados da Serasa indicam que o país ultrapassou a marca de 74 milhões de pessoas negativadas. No Mato Grosso do Sul, onde há 180 agências dos Correios, 1,1 milhão de consumidores enfrentam dívidas em atraso, totalizando R$ 7 bilhões. A média de dívidas por pessoa no Estado é de quatro contas em aberto.

Entre os principais motivos da inadimplência estão o desemprego (21%) e gastos inesperados (15%). Já os principais compromissos financeiros que levam ao endividamento incluem compras de supermercado (53% dos gastos no cartão de crédito) e pagamento de contas básicas, como água, luz e gás, o que levou 29% dos sul-mato-grossenses a contratarem empréstimos.

