“Brasil, não estou mais devastada!” Show de Lady Gaga no Rio de Janeiro é confirmado

Após 13 anos sem vir ao Brasil, a cantora estadunidense se apresentará em show na Praia de Copacabana

Lady Gaga está de volta ao Brasil para um show gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (21) pela prefeitura do Rio, confirmando a apresentação para o dia 3 de maio de 2025. O evento faz parte do projeto “Todo Mundo no Rio”, iniciativa que busca trazer grandes artistas internacionais para shows gratuitos na cidade.

Essa será a segunda vez que Lady Gaga se apresenta no Brasil. A última foi em 2012, com a turnê “The Born This Way Ball”. Em 2017, a cantora chegou a ser anunciada como atração principal do Rock in Rio, mas precisou cancelar sua participação devido a problemas de saúde. Agora, ela retorna em um show que promete ser um dos maiores eventos do ano.

A artista confirmou a apresentação em suas redes sociais, demonstrando empolgação com o retorno ao país. “Eu estava morrendo de vontade de me apresentar para vocês há anos e fiquei de coração partido quando tive que cancelar anos atrás porque estava hospitalizada”, escreveu.

O evento, promovido pela prefeitura em parceria com a produtora Bonus Track Entretenimento e o banco Santander, seguirá o modelo do show de Madonna em 2024, que reuniu cerca de 1,6 milhão de pessoas na Praia de Copacabana. A expectativa é que Lady Gaga também atraia um público massivo.

A apresentação está marcada para às 21h30 e terá transmissão ao vivo pela TV Globo, Multishow e Globoplay. Detalhes sobre a estrutura do evento e possíveis mudanças na mobilidade urbana da cidade serão divulgados nos próximos meses.

Com esse show, Lady Gaga inicia sua nova fase musical e divulga seu próximo álbum, “Mayhem”, previsto para ser lançado em março.

