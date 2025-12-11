Homem é preso após contratar serviço de frete para transportar mudança com drogas escondidas, em Dourados

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso nessa quarta-feira (10), após contratar o serviço de frete para transportar móveis e ser pego com drogas escondidas na mudança. O caso ocorreu em Dourados, durante uma ação integrada da Polícia de Dourados com a Polícia Militar Rodoviária.

A ocorrência teve início quando a equipe da polícia abordou um caminhão de frete Ford F‑4000 durante fiscalização de rotina. Durante a vistoria, os policiais localizaram diversos tabletes de maconha escondidos dentro de móveis e utensílios transportados no compartimento de carga, totalizando 104 quilos do entorpecente.

O motorista, que realizava apenas o serviço de frete, foi encaminhado à Delegacia de Polícia para esclarecimentos. Já na unidade policial, afirmou não ter conhecimento da droga e apresentou seu celular, mostrando as conversas com o contratante da mudança. O material forneceu elementos suficientes para identificar o verdadeiro proprietário da droga.

As equipes da Polícia Civil descobriram que o suspeito estava hospedado em um hotel na cidade, aguardando a chegada da mudança.

Diante da situação flagrancial, policiais civis foram até o local indicado e efetuaram a prisão em flagrante do suspeito, que foi conduzido à Delegacia e autuado pelo crime de tráfico de drogas.

