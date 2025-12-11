Com novas entregas, Senac chega a 10 empresas de MS com certificação de alimento seguro

Consultoria Senac se consolida como promotor de boas práticas e segurança alimentar em Mato Grosso do Sul

Em 2025, o Senac MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Mato Grosso do Sul) consolida o PAS (Programa Alimento Seguro) como referência estadual em segurança alimentar, ultrapassa a marca de 10 empresas reconhecidas pelas implantações e transforma o restaurante-escola Terra das águas em vitrine nacional do programa. A cerimônia de entrega das declarações, realizada nesta segunda-feira (09) na unidade Turismo e Gastronomia de Campo Grande, celebrou a conclusão das etapas e prepara o terreno para a expansão das consultorias em 2026.

As empresas Famiglia Bressani Pizzaria & Empório, Famiglia Bressani Ristorante & Pizzeria, Doçurinha Doceria e a Unidade Senac Turismo e Gastronomia, encerraram o ano com a certificação em mãos, após intensos meses de trabalho. O restaurante-escola Terra das águas se destaca por ter conquistado a certificação em quatro espaços: três cozinhas didáticas, confeitaria e o restaurante.

Ao todo, as capacitações do PAS em 2025 formaram 92 manipuladores de alimentos, reforçando a premissa do Senac MS de formar mão de obra de qualidade e elevar o nível do mercado de Mato Grosso do Sul em termos de qualidade de alimentos.

Gerente de Turismo e Gastronomia do Senac MS, Roberta Francis explica que a preocupação com os alimentos e principalmente a segurança alimentar é um dos diferenciais da Terra das águas. “A gente entende que o restaurante ganhou um espaço muito grande com os clientes pós-COVID, pois eles se sentem seguros para se alimentar, sabendo que há boas práticas na manipulação dos alimentos aqui”.

Empresários comemoram conquistas

O PAS é trabalhado por quatro meses dentro das empresas do ramo de alimentação, interessadas em obter a certificação. As que conseguem se adequar no período, recebem a conquista, mas precisam continuar com as boas práticas para manter o certificado.

Adriana Calles, proprietária da Famiglia Bressani, contou que ficou apreensiva inicialmente com os desafios para a certificação, mas se surpreendeu. “Fomos seguindo, crescendo, descobrimos que somos capazes, e isso porque a equipe entendeu a importância do Programa, de se aperfeiçoar e melhorar a cada dia”.

O proprietário da Doçurinha, Nério Piati, compartilha da sensação. “Produzir alimentos para os outros não é fácil e dentro do PAS é duplamente complexo, mas necessário. Agradeço o conhecimento, a cobrança e me sinto feliz em ter conseguido, agora queremos uma nota ainda maior ano que vem”.

Os resultados daqueles que encaram a certificação, vão muito além de evitar multas ou interdições. Segundo dados do programa, as empresas participantes registram:

Redução significativa de custos operacionais e desperdícios;

Aumento da produtividade;

Maior credibilidade e fidelização dos clientes;

Expansão de mercado e novas oportunidades de negócios.

Importância do PAS

Após mais de duas décadas de atuação, e impulsionado pelos desafios impostos pela pandemia de Covid-19 —, o programa foi reestruturado. O atual PAS apresenta-se como um modelo mais ágil e flexível, totalmente alinhado às novas exigências sanitárias, aos avanços tecnológicos e ao perfil de um consumidor cada vez mais consciente.

Coordenadora do programa, Simone Demenciano explica que a metodologia é modular e que atua na cultura da segurança dos alimentos. “A implantação gera grandes benefícios para as empresas, como o aumento da credibilidade no mercado, redução do custo operacional e do desperdício”.

Além disso, está alinhado com conceitos de sustentabilidade. Mas o estabelecimento não precisa estar pronto para implantar todo o Programa, detalha Simone. “As empresas podem e devem começar contratando um diagnóstico para ver como estão, em que situação que estão, para a gente ir trabalhando modularmente esse avanço. E para que estejam preparadas, em algum momento, para comprar o programa completo, então tem oportunidade para todas as empresas”.

Já a diretora de educação profissional do Senac, Gilka Trevisan, ressalta que com essa certificação, uma empresa que produz alimentos está mostrando, comprovando para o seu cliente que ela controla seus processos, que ela tem toda uma estrutura para trabalhar com higiene e manipulação de alimentos, que ela atende a legislação e que o cliente pode consumir com segurança.

“Para nós do Senac, quanto mais empresas nós conseguirmos atender, nós estaremos contribuindo para elevar o nível do fornecimento de alimentos que nós temos aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e melhorando o nível do fornecimento de alimentos, a gente sabe que vai estar contribuindo para uma sociedade mais satisfeita em relação ao que consome”.

