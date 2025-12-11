Governo publica resultado final do concurso da Polícia Civil; confira

O Governo do Estado publicou na edição do Diário Oficial desta quinta-feira (11), a classificação final preliminar geral de todos os candidatos aprovados para seguirem para o curso de formação para atuar como escrivão ou investigador da Polícia Civil. Ao total, são 400 vagas. As contestações podem ser apresentadas até amanhã (12).

Os editais publicados mostram o desempenho nas várias fases da seleção, com o resultado definitivo de provas de títulos, da avaliação psicotécnica, da análise da condição de saúde dos candidatos, da avaliação física e ainda o julgamento dos recursos de candidatos excluídos pela investigação social. Na sequência vem o resultado final preliminar.

No caso de escrivães, a lista traz a nota final, o desempenho em cada fase e a classificação de 196 pessoas; já investigadores, são 772. No concurso foram abertas 300 vagas para investigador e 100 vagas para escrivão, atraindo cerca de 21 mil inscritos

Há ainda listas com o resultado do desempenho de cotistas que se declararam negros, com deficiência ou indígenas.

O edital alerta que os candidatos aptos ainda serão submetidos à investigação social, o que pode gerar exclusão se, até o momento da nomeação, surgirem fatos que considerem incompatível com a presença da pessoa na Polícia Civil.

Assinam a publicação os secretários de Administração, Frederico Felini, o de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, e o delegado-geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lúcio.

Confira o site para contestar o resultado final preliminar e o da banca realizadora da prova: www.avalia.org.br.

