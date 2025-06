Homem é preso após cometer dois assaltos em sequência em Dourados

Agenor Wendel Pereira de Lima foi preso na tarde da última quarta-feira (25) após realizar dois assaltos consecutivos em diferentes bairros de Dourados, município situado a cerca de 230 quilômetros de Campo Grande.

O primeiro crime ocorreu por volta das 16h50, na Rua Dom João VI, no bairro Monte Líbano. Na ocasião, um homem de 41 anos foi agredido com uma barra de ferro e teve sua bicicleta roubada. A vítima precisou ser socorrida por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada a uma unidade hospitalar.

Logo depois, em outra região da mesma rua, mas em um bairro diferente, Agenor abordou um homem de 39 anos e roubou seu celular. No entanto, populares que presenciaram o crime conseguiram conter o suspeito no momento em que ele tentava fugir. A Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão.

O autor foi levado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado em flagrante por dois roubos e por lesão corporal.