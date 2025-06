Emprega CG realiza seleção exclusiva para pessoas LGBTQIA+ com 300 vagas na Capital

Nesta quinta-feira (26), a Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) realiza mais uma edição do Emprega CG LGBTQIA+, voltada exclusivamente à inclusão da comunidade no mercado de trabalho. O evento acontece das 8h às 12h, na sede da fundação, localizada na Rua 14 de Julho, 992, no bairro Vila Glória.

Serão oferecidas 300 vagas de emprego em 32 áreas diferentes, com atendimento por ordem de chegada e distribuição de 200 senhas. A ação reúne 19 empresas parceiras com recrutadores presenciais que realizarão entrevistas e até contratações imediatas.

Entre as funções ofertadas estão: atendente de farmácia, operador de caixa, auxiliar de cozinha, repositor de mercadorias, jardineiro, porteiro, conferente, vendedor interno e externo, motorista entregador, auxiliar de enfermagem, entre outras.

Esta é a segunda edição do ano com foco no público LGBTQIA+. A primeira aconteceu em dezembro de 2024. O objetivo do evento é garantir que a identidade de gênero ou orientação sexual não sejam obstáculos no momento da contratação.

Thiago Pronce da Silva, de 26 anos, morador do bairro Aero Rancho, destacou que o maior desafio é enfrentar a mentalidade de empregadores que ainda não estão preparados para lidar com a diversidade.

“O empregador, por ser mais velho, mais tradicional, às vezes bloqueia a juventude nos seus objetivos. Participar de um processo seletivo onde minha identidade não será um impedimento me deixa feliz, é uma conquista para toda a comunidade LGBTQIA+”, disse Thiago.

Nayara Thalita, de 20 anos, veio de Corumbá só para participar do evento. Para ela, o preconceito ainda é a principal barreira para conseguir um emprego.

“As pessoas olham pra gente de forma diferente. Estar aqui hoje e saber que vou ser avaliada como qualquer outra pessoa, com respeito, é muito gratificante. A gente só quer ser acolhida”, desabafou.

De acordo com a Funsat, as empresas participantes reconhecem que apostar na diversidade gera resultados positivos e contribui para ambientes mais justos e produtivos. Para mais informações sobre o evento, os interessados podem acessar o Instagram da fundação pelo perfil @funsat.cg ou entrar em contato pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800.

Serviço

Emprega CG LGBTQIA+

26 de junho (quinta-feira)

Horário: das 8h às 12h

Local: Funsat – Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória

Vagas: 300 oportunidades em 32 profissões

Atendimento por ordem de senha (200 disponíveis)

Com colaboração da repórter Djeneffer Cordoba

