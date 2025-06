Especialistas trazem tendências internacionais para modernizar negócios de alimentação e hospitalidade

Evento reuniu profissionais para discutir inovação, competitividade e oportunidades em todo Estado

Profissionais e empresários do setor de alimentação e hospitalidade de Mato Grosso do Sul participaram, nessa quarta-feira (25), de uma imersão em tendências globais durante o evento GPS de Mercado Pós NRA Show 2025, realizado no auditório do Senac Turismo e Gastronomia, em Campo Grande. O encontro teve como objetivo apresentar cenários e oportunidades identificados na NRA Show, maior feira de food service do mundo, realizada anualmente em Chicago, nos Estados Unidos.

Promovido pelo Sindha MS (Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Mato Grosso do Sul), em parceria com o Sebrae, Fecomércio e o Senac MS, o evento reuniu especialistas com ampla experiência no setor, que compartilharam percepções e estratégias voltadas à modernização e à competitividade dos negócios locais.

O presidente do Sindha MS, Juliano Wertheimer, destacou a importância da aproximação entre empresários, estudantes e instituições de apoio. “Este evento é sobre troca de experiências, conhecimento e, principalmente, sobre os caminhos futuros da gastronomia e hospitalidade no nosso Estado. Que esse momento desperte o desejo de crescimento profissional em todos vocês”, afirmou.

Wertheimer também ressaltou o papel institucional do sindicato, que atua não apenas na negociação das convenções coletivas com o setor laboral, mas também na interlocução com o poder público para garantir melhores condições para o setor. “Negociamos benefícios fiscais, dialogamos com o Ministério Público e participamos de debates importantes, como a inclusão de crianças neurodivergentes no atendimento, e à prioridade em filas. Estamos aqui para apoiar empresários e trabalhadores”, completou.

Apoio ao empresário

O analista técnico do Sebrae/MS, Danilo Azevedo, explicou que o evento é parte de uma política maior de fomento ao acesso ao mercado por meio de missões empresariais nacionais e internacionais. “O pequeno empresário é um verdadeiro herói no cenário brasileiro. O Sebrae trabalha para garantir que ele tenha acesso a conhecimento, tecnologia e boas práticas. As missões à NRA Show são a ‘cereja do bolo’, mas temos ações o ano inteiro para ampliar a competitividade dos pequenos negócios”, afirmou.

Representando a Fecomércio MS, o presidente Edilson Ferreira destacou que o mercado exige constante adaptação e que o Sistema Comércio está preparado para apoiar essa transformação. “Nosso compromisso é estar ao lado do empresário, promovendo educação, inovação e qualidade de vida no ambiente de trabalho. O setor está em constante evolução, e precisamos não apenas acompanhar as mudanças, mas liderá-las”, disse.

Boas práticas e inovação

Entre os palestrantes, os consultores Leonardo Goulart e Augusto Rech Neto, da Mise en Place Consultoria (SC), trouxeram vivências da feira internacional e apresentaram soluções práticas para o aprimoramento da gestão em negócios de alimentação. Goulart, que iniciou sua trajetória na cozinha ainda na infância, defendeu a importância de entender que “pessoas são o centro de qualquer negócio”. Ele e Rech atuam há mais de uma década com consultoria especializada no setor e enfatizaram que inovação e boas práticas são fatores essenciais para a sobrevivência dos empreendimentos.

Rech também falou sobre novas ferramentas em desenvolvimento, como aplicativos de gestão e comunidades de capacitação online, voltadas exclusivamente para o setor de alimentação. “Nosso objetivo é facilitar a vida do empresário, oferecendo suporte técnico e financeiro para que ele possa focar no que realmente importa: o cliente e o resultado”, afirmou.

Com mais de 35 anos de atuação no setor de alimentos e bebidas, o consultor master Francisco Pezzino encerrou o ciclo de falas com uma retrospectiva de sua carreira e da importância da NRA Show na atualização dos profissionais do setor. “Ir à feira é como fazer um MBA. Cada visita é uma nova oportunidade de aprendizado, de abrir a mente e retornar ao Brasil com ideias concretas de inovação. Quem é do ramo precisa viver essa experiência pelo menos uma vez”, recomendou.

Pezzino também compartilhou sua relação com Mato Grosso do Sul, Estado que passou a atender após convite do Sebrae Nacional, e onde atua em projetos de consultoria há vários anos. “Campo Grande me acolheu. E é aqui que tenho orgulho de contribuir para o desenvolvimento do setor. A gastronomia e a hospitalidade sul-mato-grossense têm potencial para se destacar ainda mais no cenário nacional”, concluiu.

Por Djeneffer Cordoba

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram