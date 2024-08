Homem é preso após carreta carregada com açúcar tombar e revelar carga de 141 kg de crack

Após carreta com carga de açúcar tombar na MS-276, em Batayporã, distante 311 quilômetros de Campo Grande, em maio deste ano, e revelar cerca de 141 quilos de crack escondidos debaixo do produto, motorista foi preso nesta quarta-feira (28) ao ficar foragido.

À época do acidente, o condutor da carreta foi socorrido após o acidente, mas fugiu do hospital antes da chegada dos policiais, quando a carga do entorpecente foi descoberta.

Dessa forma, foi representada a prisão do homem, que estava com mandado de prisão em aberto. Mas após investigações, policiais da cidade paranaense conseguiram localizá-lo e efetuaram o flagrante.

Agora, o autor ficará à disposição da Justiça e deve responder pelo crime de tráfico de drogas.

