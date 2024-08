Sejuv abre inscrições para curso de garçom e outras quatro capacitações gratuitas

A Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), anunciou a abertura das inscrições para uma série de cursos gratuitos voltados para jovens a partir de 16 anos, que começam na próxima semana, com destaque para o curso de garçom.

A capacitação é uma oportunidade para quem deseja ingressar no setor de hospitalidade, com uma formação abrangente que inclui: introdução e fundamentos: apresentação da empresa, código de vestimenta, postura, comunicação, técnicas de serviço ao cliente, abordagem e boas-vindas, escuta ativa e resolução de conflitos;

O curso também traz na grade disciplinas como conhecimento do menu: estudo detalhado do cardápio, incluindo pratos, ingredientes, métodos de preparo e bebidas; sugestão de vendas: técnicas para aprimorar a experiência do cliente e impulsionar as vendas; procedimentos operacionais: preparação da estação de trabalho, atendimento à mesa desde a recepção até o fechamento da conta, normas de segurança e higiene; prática de serviço: simulações de atendimento real; manipulação de ferramentas e equipamentos: uso de bandejas, carregamento de pratos e manuseio de equipamentos de forma eficiente e segura.

Além do curso de garçom, estão disponíveis as seguintes capacitações:

Manicure e Pedicure: para quem deseja atuar na área de beleza e estética;

Extensão de Cílios: Curso especializado para quem busca se qualificar em procedimentos de extensão de cílios;

Marketing Digital – Social Media e Google Empresas: Capacitação em estratégias de marketing digital e utilização de ferramentas do Google;

Educação Financeira – Finanças Pessoais: Curso voltado para o planejamento financeiro e controle de gastos. As vagas são limitadas, e as inscrições podem ser realizadas pelo link.

Serviço:

Manicure e pedicure

Data: 02/09 a 06/09

Horário: 08h às 11h

Local: Sejuv

Endereço: Rua Vinte e Cinco de Dezembro, 924

Garçom

Data: 03/09 a 06/09

Horário: 13h30 às 17h30

Local: Sejuv

Endereço: Rua Vinte e Cinco de Dezembro, 924

Extensão de cílios tufinho e seda

Data: 02/09 a 04/09

Horário: 18h30 a 21h30

Local: Sejuv

Endereço: Rua Vinte e Cinco de Dezembro, 924

Marketing digital – Social media e Google empresas

Data: 02/09 a 06/09

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Parktec

Endereço: Avenida Rachid Neder, 760

Educação financeira – Finanças pessoais

Data: 02/09 a 06/09

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Parktec

Endereço: Avenida Rachid Neder, 760

