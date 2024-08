PMA entrega 180 cestas básicas às famílias ribeirinhas no Pantanal

Ação realizada entre a PMA (Polícia Militar Ambiental), Defesa Civil e Exército Brasileiro está prestando assistência às famílias ribeirinhas no Pantanal, em Corumbá, distante 426 quilômetros de Campo Grande, que foram afetadas pela estiagem e pelos incêndios que atingem a região.

Com uma chalana, os agentes percorrem trecho de aproximadamente 700 quilômetros ao longo do rio Paraguai, além de usar viaturas terrestres para cobrir trecho de 200 quilômetros.

Assim, as equipes entregam cestas básicas à população que vive em áreas isoladas como nas comunidades de Paraguai Mirim (Escola Jatobazinho), Tetelo, Amolar, Barra do São Lourenço e, por último, na Aldeia Uberaba, localizada na região de Porto Índio, no extremo noroeste do Mato Grosso do Sul, totalizando 180 cestas básicas.

Expedição Pantanal

Além das ações sociais de apoio às comunidades ribeirinhas, a Polícia Militar Ambiental de Corumbá realiza anualmente a Expedição Pantanal, que já se tornou uma tradição e um marco importante na região. Em 2024, a expedição chegará à sua 9ª edição e já faz parte do calendário cultural do governo do Estado.

O grande destaque da Expedição Pantanal são as atividades de Educação Ambiental, nas quais uma equipe multidisciplinar, composta por policiais e especialistas em educação ambiental, biologia e conservação, visita as comunidades ao longo do rio Paraguai.

Durante a expedição, são realizadas oficinas interativas, rodas de conversa e atividades práticas, abordando temas como biodiversidade, gestão de recursos hídricos, reciclagem e práticas sustentáveis. Em 2024, a expedição está prevista para acontecer na primeira quinzena de novembro.

