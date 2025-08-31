Prefeitura anuncia em ação social R$ 500 mil destinados ao Programa de Aquisição de Alimentos

Ação Agro Social celebra 126 anos da Capital com serviços, parcerias e entregas em Rochedinho

Aconteceu neste sábado (30) em comemoração aos 126 anos da Capital, a Ação Agro Social, em edição especial realizada no Distrito de Rochedinho, a 24 km de Campo Grande. Foi anunciado durante o evento pela prefeitura, que serão destinados R$ 500 mil em verbas para a aquisição dos produtos derivados da agricultura familiar na cidade, referentes ao edital do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos).

Outro destaque foi a entrega de certificados aos agricultores familiares cadastrados no CAF (Cadastro Nacional da Agricultura Familiar), fortalecendo a regularização e o acesso às políticas públicas para o setor.

Com uma população estimada em 1.375 moradores, Rochedinho é uma localidade estratégica para o agronegócio campo-grandense. Segundo a prefeita, Adriane Lopes, é preciso pensar em todos os tipos de produtores, com um olhar completo sem distinção. “Hoje, quando falamos de desenvolvimento, a nossa gestão tem o olhar para o pequeno, médio e grande produtor. O nosso olhar é completo, não podemos deixar ninguém para trás”.

Durante a ação, a população teve acesso a emissão de RG, inscrição e atualização em programas sociais, orientações previdenciárias, consultas médicas, exames, vacinação, testes rápidos, além de oficinas de capacitação profissional, como a oficina de hortifrúti, doação de mudas de árvores nativas e frutíferas, cursos de qualificação e uma oficina de maquiagem inclusiva.

Para o vereador e presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Epaminondas Neto, conhecido como Papy, investir no pequeno produtor rural é essencial, pois com investimentos o produtor terá retorno e trará frutos para a Capital. “Quando nós damos instrumentos, o produtor tem ânimo para investir em suas produções, de se capacitar. Então, o instrumento é um meio de facilitar a vida dos pequenos produtores que estão na nossa base, e movimentam a agricultura familiar local”.

A Ação Agro Social contou com a parceria de diversas instituições, incluindo: SAS, Sesau, Sesdes, Funsat, Planurb, Semu, Sear, Agraer, Iagro, Sejusp, Detran/MS, SES, Senar, Senai, FIEMS, Sebrae, Corpo de Bombeiros, Energisa, Sicredi, Consórcio Central CG, UFMS/Observatório do Cooperativismo, UCDB e Sueli Matos Advocacia.

Assinaturas que fortalecem o campo e a educação

Durante o evento, duas importantes assinaturas foram realizadas, marcando o compromisso da gestão municipal com a sustentabilidade, inovação no campo e segurança alimentar nas escolas.

A primeira foi a assinatura do Termo de Cooperação entre a SEMADES e a InPlanet, startup alemã incubada na ESALQ/USP. A parceria visa promover inovação tecnológica no agronegócio de Campo Grande, com foco na sustentabilidade e produtividade. O acordo prevê o acompanhamento técnico de produtores, fornecimento de insumos e organização de eventos voltados ao setor. Um dos principais benefícios será a doação de 200 toneladas de remineralizador para hortas urbanas, o que deve impulsionar práticas regenerativas e sustentáveis no cultivo de alimentos.

Em seguida, foi firmado o Protocolo de Intenções entre a SEMADES e a SEMED, que declara a integração de esforços para fomentar a agricultura familiar e sua articulação com as políticas públicas de alimentação escolar. A parceria pretende ampliar a presença da produção local na merenda das escolas municipais, priorizando alimentos de qualidade e com origem na agricultura familiar.

O protocolo também prevê ações de qualificação técnica, além da integração de hortas escolares, urbanas e periurbanas, promovendo educação ambiental, segurança alimentar e o fortalecimento das cadeias produtivas locais.

Por Gustavo Nascimento

