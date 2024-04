Homem é preso após atear fogo na esposa em Água Clara

Na madrugada de quarta-feira (10), um homem de 27 anos foi preso em flagrante após atear fogo na própria esposa, de 40 anos, na cidade de Água Clara, localizada a 193 km de Campo Grande.

Segundo o registro policial, a vítima confessou ser usuária de drogas e buscou ajuda para se internar e tratar seu vício. Ela fez a mesma proposta para o companheiro, com quem convivia há sete anos. Mas a reação do homem foi inesperadamente violenta.

Durante a noite, o agressor expulsou a esposa de casa, que em um momento de desespero, pegou seus pertences e no momento em que estava deixando o local, foi surpreendida pelo marido, que bloqueou a porta com um fogão. Em seguida, ele jogou gasolina em um balde e o despejou sobre ela, iniciando o incêndio.

Enquanto a mulher queimava, o agressor não ofereceu nenhum tipo de ajuda. Foi a própria vítima quem conseguiu apagar as chamas, rolando na grama do quintal. O homem se limitou a conter o fogo que estava se alastrando pela residência.

A mulher foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde recebeu atendimento médico. Ela acredita que o esposo tenha furtado gasolina do vizinho, que possui equipamentos movidos a combustível. O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

