Termina na sexta-feira prazo para inscrição de candidatos a presidente do MDB de Campo Grande

Termina nesta sexta-feira (12) o prazo para que os membros do MDB interessados em concorrer a presidência do partido, cuja eleição acontecerá na próxima terça-feira, dia 16 de abril, se inscrevam no diretório. Quatro nomes estão confirmados na disputa que deverá escolher o sucessor de Ulisses Rocha, que deixou a presidência, licenciou-se do MDB para assinar ficha de filiação no PP e assumir o cargo de adjunto de Marco Aurélio Santullo na prefeitura de Campo Grande.

Djalma Santana, Youssif Domingos, Jamal Salem e Vanderlei Cabeludo são os nomes que permanecem na disputa, sendo que a presidente interina Antonieta Amorim deverá oficializar aos 45 integrantes do partido assim que o prazo se encerrar, na tarde desta sexta-feira. Um dos candidatos, Djalma Santana, disse que o vereador Loester Nunes, que teve o nome citado como possível candidato, não tem intenção de disputar. “Se o Dr. Loester estivesse na disputa eu desistiria”, afirmou Djalma.

Caso venha a se manter este quadro de candidaturas, a previsão é de que quem conseguir 20 votos estará praticamente eleito, mas a expectativa é de que ocorram desistências. A principal liderança do MDB, o ex-governador André Puccinelli, disse que não pretende exercer qualquer influência nesta disputa, pois todos são seus amigos. “Pretendo chegar lá, votar e ir embora”, afirmou Puccinelli.

Por Laureano Secundo

