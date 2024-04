Caminhoneiro de Campo Grande é vítima de sequestro durante viagem para São Paulo

Um caminhoneiro de 33 anos, morador de Campo Grande, viveu momentos de terror durante sua viagem com destino a Embu das Artes, município do estado de São Paulo. O trabalhador foi sequestrado em situações ainda não completamente esclarecidas.

Conforme o registro policial, o proprietário da empresa para qual o caminhoneiro trabalhava, relatou que a vítima estava realizando uma viagem rotineira para o estado de São Paulo, com o objetivo de entregar uma carga. No entanto, o que era para ser uma jornada normal acabou se transformando em um pesadelo quando o caminhoneiro foi abordado por um sequestrador.

O sequestrador entrou em contato com o empregador da vítima, exigindo um resgate para libertá-lo. Desesperado com a situação e preocupado com a segurança de seu funcionário, o dono da empresa fez uma transferência PIX do valor solicitado pelo criminoso. Após o pagamento, o sequestrador forneceu informações sobre a localização da carreta, possibilitando sua localização pelas autoridades competentes.

Ainda conforme o registro policial, enquanto o empregador da vítima estava registrando a ocorrência na polícia, novos desenvolvimentos ocorriam. O sequestrador entrou novamente em contato, pedindo mais dinheiro em troca da liberação do caminhoneiro. Durante essa ligação, a vítima foi colocada ao telefone, para que confirmasse que estava vivo, mas aparentemente sob ameaça.

O caso foi registrado como “extorsão mediante sequestro” na 5ª Delegacia de Polícia Civil.

