Aniversário termina com confusão e ataque de machado na Capital

Discussão entre inquilinos e proprietário de imóvel terminou com casal ferido; Caso na delegacia

Uma festa de aniversário no bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande, terminou em violência na noite desta sexta-feira (2), após um casal ser agredido, supostamente com um machado, durante uma briga com o dono da casa onde moram. O caso foi parar na delegacia, e os três envolvidos prestaram depoimento.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 23h. No local, uma mulher contou aos policiais que discutiu com o proprietário do imóvel e que ele tentou matá-la com um machado. Segundo ela, foi o marido quem a socorreu durante a agressão.

O homem relatou que o casal estava dentro da residência comemorando o aniversário da esposa ao som de música, quando foram chamados no portão pelo dono da casa. Conforme o depoimento, a mulher foi a primeira a atender, quando começou uma discussão. O marido afirmou que, ao se aproximar, os dois foram agredidos com socos e pontapés.

Ainda segundo o relato do casal, o proprietário teria se afastado e retornado momentos depois com um machado, com o qual tentou atingi-los. O homem sofreu cortes no abdômen, no peito e na axila, enquanto a esposa relatou ter arranhões nas pernas ao cair no chão durante a confusão.

Já o proprietário negou as agressões. Disse que apenas chamou o casal e que teria sido recebido com hostilidade, acusando os dois de fazerem uso de drogas. Ele também negou estar com o machado. No entanto, os policiais realizaram uma revista no imóvel e encontraram a ferramenta. Uma testemunha que presenciou parte da briga também confirmou a agressão.

Diante dos fatos, todos foram encaminhados para a delegacia. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e vias de fato. A investigação agora deve apurar as circunstâncias e responsabilidades pelas agressões.

