Homem é preso após ameaçar policial com faca e facão em Dourados

Na manhã deste sábado (24), um homem de 44 anos foi preso no bairro Jardim Itália, em Dourados, após ameaçar um policial militar com uma faca e um facão. O incidente aconteceu por volta das 6h30, na Rua Independência, nas proximidades de uma praça da região.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o policial estava a caminho do trabalho quando foi surpreendido pelo suspeito, que estava visivelmente alterado e portava as duas armas brancas. Mesmo após ordem direta para soltar os objetos e se afastar, o homem se recusou a obedecer.

Diante da recusa, o policial acionou reforço através do número 190. A equipe localizou o indivíduo pouco depois, na Rua dos Alpes, ainda no mesmo bairro. Ele foi encontrado com a faca, o facão e uma bicicleta. Para garantir a segurança da abordagem, o suspeito foi algemado no local.

Sem ferimentos, o homem foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde as armas foram apreendidas. O caso segue em apuração pelas autoridades.

