Enem 2025 volta a oferecer certificação do ensino médio; inscrições começam dia 26

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) voltará a contar com a possibilidade de certificação do ensino médio para participantes maiores de 18 anos. A medida, oficializada pelo MEC (Ministério da Educação) em edital publicado nesta sexta-feira (23), representa a retomada de um serviço que havia sido descontinuado em anos anteriores.

A certificação será disponibilizada a quem declarar essa intenção no ato da inscrição. A lista das instituições responsáveis por emitir os certificados será divulgada posteriormente pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

O MEC esclareceu que a retomada da certificação via Enem não substitui o Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), que continuará sendo aplicado normalmente.

Entre as novidades deste ano está o preenchimento automático de dados para alunos da rede pública que estão concluindo o ensino médio. A medida tem como objetivo facilitar o processo de inscrição e incentivar a adesão ao exame. Os estudantes precisarão apenas confirmar as informações e escolher a prova de língua estrangeira.

Outra atualização importante diz respeito à inclusão: pessoas trans, travestis e transexuais poderão usar o nome social registrado na Receita Federal de forma automática. Para isso, é necessário manter os dados atualizados no sistema do órgão.

As inscrições para o Enem 2025 abrem na próxima segunda-feira (26) e vão até 6 de julho, exclusivamente pela Página do Participante. A taxa de inscrição é de R$ 85, com prazo de pagamento até 11 de junho. O valor pode ser quitado via Pix, cartão, débito em conta ou boleto.

Estudantes da rede pública que estejam finalizando o ensino médio terão isenção automática da taxa, mesmo que não a tenham solicitado. Participantes inscritos no CadÚnico e que farão o exame com objetivo de certificação ou declaração parcial de proficiência também estarão isentos do pagamento.

As provas estão marcadas para os dias 9 e 16 de novembro em todo o país. No entanto, em razão da 30ª Conferência da ONU sobre o Clima (COP30), os candidatos dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, farão o exame em 30 de novembro e 7 de dezembro.

