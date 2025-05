UFMS encerra amanhã inscrições para concurso com 47 vagas em diversas cidades de MS

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para um novo concurso público, que se encerram nesta sábado, 25 de maio. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura), organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 120 e pode ser paga até a próxima segunda-feira, dia 26.

O concurso oferece 47 vagas para cargos técnico-administrativos, com oportunidades distribuídas entre os campi de Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Corumbá, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Os salários variam de acordo com o cargo, podendo chegar a até R$ 4.761,98.

As vagas estão abertas a candidatos com diferentes níveis de escolaridade. Quem possui ensino médio tradicional ou técnico pode concorrer a funções como assistente em administração e técnico em enfermagem. Já para os cargos de nível superior, há oportunidades para analista de TI, médico, psicólogo, zootecnista, auditor, bibliotecário-documentalista e engenheiro agrônomo.

As provas objetivas estão marcadas para o dia 8 de junho. Elas terão caráter eliminatório e classificatório, com 60 questões de múltipla escolha nas áreas de língua portuguesa, inglês, legislação, raciocínio lógico e conhecimentos específicos. O resultado final está previsto para ser homologado em 16 de julho.

Atualmente, a UFMS conta com um total de 1.216 servidores técnicos-administrativos de níveis fundamental e médio (classes A a D) e 533 de nível superior (classe E). Desde 2016, a instituição já realizou sete concursos voltados para essa carreira, que resultaram na nomeação de 864 profissionais.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram