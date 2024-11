Homem é preso após ameaçar pessoas com facão e praticar atos obscenos em frente a escola em Ponta-Porã

Ontem (13), Bruno dos Santos Gonçalves, de 28 anos, foi preso em flagrante por ameaçar pedestres e praticar atos obscenos em frente a uma escola, localizada na Rua Pedro Ângelo da Rosa, em Ponta Porã.

De acordo com a ocorrência, a denúncia foi feita por pedestres que passavam ao local e eram intimidados pelo rapaz, que portava um facão na mochila.

Durante a abordagem policial, Bruno parecia estar sob o efeito de drogas, sendo violento e desobedecendo às ordens dos policiais.

Uma funcionária da Escola Adezinho também informou aos agentes que o rapaz já chegou a exibir o órgão genital ao urinar em frente o portão de entrada, onde passava crianças. Os funcionários chegaram a chamar a atenção dele, mas foram ameaçados com o facão que portava.

A polícia encaminhou Bruno ao Primeiro Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça, ato obsceno, resistência, desobediência e porte de arma branca.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram