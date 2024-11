Adolescentes, de 14 e 17 anos, sofreram um acidente após furtarem uma moto no Jardim Ouro Verde, em Dourados.

Conforme informações, os dois jovens caíram da motocicleta furtada de um homem, de 26 anos, e foram encaminhados para o Hospital da Vida com fraturas nas pernas e nas mãos.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a motocicleta no bairro Dioclécio Artuzzi. O caso segue sendo investigado.

