Corpo de homem condenado por agredir e estuprar a ex-namorada é encontrado em pedreira de Paranaíba

Carlos Eduardo Machado Lima foi encontrado morto, nessa quarta-feira (13), em uma pedreira localizada na cidade de Paranaíba, distante 408 quilômetros de Campo Grande. Ele foi condenado em 2020 a 11 anos de prisão por agredir e estuprar uma ex-namorada.

Conforme informações do site RCN 67, o homem caiu de uma altura de aproximadamente 26 metros. Por volta das 17h da terça-feira (12), Carlos ligou para a mãe e desapareceu em seguida. Colegas do rapaz passaram a procurá-lo e o encontraram caído no local, onde ele também trabalhava.

Carlos Eduardo havia sido condenado a prisão em regime fechado por estupro e lesão corporal grave em crime ocorrido em abril de 2019, contra uma ex-namorada. Na época do crime, ocorrido em 13 de abril, ele espancou e manteve a vítima em seu domínio por volta de quatro horas consecutivas.

A jovem com 22 anos teve o rosto parcialmente desfigurado após ser espancada por Carlos Eduardo, seu ex-namorado, e foi torturada durante quatro horas antes de conseguir sair das mãos do agressor.

Após horas de espancamento que deixaram marcas de sangue nas maçanetas e paredes da residência, a jovem conseguiu convencer o agressor a irem para a casa da mãe dele, afirmando que não contaria nada a ninguém sobre o ocorrido. Ao chegar ao local com o rosto desfigurado e ensanguentado, a ex-sogra prestou socorro imediato à jovem levando ela ao hospital, onde acionaram a Polícia Civil.

Na época, o agressor foi preso em flagrante escondido atrás da porta da casa onde morava. Carlos Eduardo nesta época já era reincidente no crime de violência doméstica, pois já havia sido preso em flagrante em outra situação de agressão a mulher e já tinha sido condenado pela Justiça.

