Homem é preso após ameaçar os próprios pais com machado em Dourados

Um homem de 35 anos foi preso na manhã deste sábado (26), no bairro Altos do Indaiá, em Dourados, após ameaçar seus pais com um machado. O suspeito foi detido após a Polícia Militar ser acionada por denúncias de que ele estava alterado e armado, causando medo aos moradores da residência.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais encontraram o casal dentro da casa, acuado e em pânico. O homem estava escondido na despensa, próximo ao machado que teria sido utilizado nas ameaças. A mãe do suspeito informou que existe uma medida protetiva em vigor contra o filho, que é usuário de drogas e já havia demonstrado comportamentos agressivos em outras ocasiões.

O casal revelou que temia pela própria segurança, pois o filho havia recentemente enfrentado problemas de saúde, o que poderia agravar seu estado emocional e comportamental.

O suspeito foi preso em flagrante, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados para os procedimentos legais.