Conforme a CDL, o comércio de Campo Grande ficará fechado no Dia do Trabalhador

Em cumprimento à Convenção Coletiva de Trabalho vigente, o comércio de Campo Grande permanecerá fechado no feriado do Dia do Trabalhador, 1º de maio, assim como nas datas de Natal, Ano Novo, Sexta-Feira Santa e Finados.

De acordo com a convenção, a medida visa garantir o descanso dos trabalhadores do setor e reforçar o cumprimento dos direitos estabelecidos entre as entidades patronais e laborais. Também afirmam que “o descumprimento da cláusula pode acarretar multas previstas no instrumento coletivo”.

Ainda segundo a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), a ação busca assegurar que os trabalhadores tenham direito ao descanso, respeitando sua carga horária e fortalecendo as relações de trabalho, pautadas pelo equilíbrio entre empregador e empregado.