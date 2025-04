Homem sobe em árvore após agredir idoso e ser perseguido por moradores em Dourados

Na madrugada deste sábado (26), um homem de 33 anos foi detido após agredir fisicamente um idoso de 62 anos no Jardim Maracanã, em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande. O incidente ocorreu na Rua Izzat Bussuan, próximo a um armazém, onde a Polícia Militar foi chamada para conter uma briga.

Segundo o relato, o idoso havia oferecido um quarto de sua casa para o venezuelano morar temporariamente, já que ele estava sem residência. No entanto, após diversas tentativas do idoso para pedir que o homem deixasse o local, o suspeito se recusou a sair e começou a causar problemas no bairro, como brigas e consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

A situação ficou ainda mais grave quando o venezuelano agrediu o idoso, e o sobrinho da vítima entrou em cena para defender o parente. O agressor, temendo represálias dos moradores, fugiu para uma árvore, onde se escondeu para evitar um possível linchamento.

Além disso, testemunhas afirmaram que o homem teria mostrado as partes íntimas para algumas vizinhas. Durante a fuga, o suspeito se machucou no pé direito. Ele foi encontrado pela polícia e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, onde foi registrado o caso.