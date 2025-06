Jovem é socorrido após ser esfaqueado na região central de Campo Grande

Na última segunda-feira (9), um jovem de 26 anos foi socorrido após ser esfaqueado na região central de Campo Grande. A vítima conseguiu identificar apenas um dos três envolvidos no ataque. Até o momento, a motivação do crime permanece desconhecida.

Segundo o Boletim de Ocorrência, mesmo ferido no braço esquerdo e no ombro, o jovem conseguiu pedir ajuda em uma loja localizada na Avenida Calógeras. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e prestaram os primeiros atendimentos no local.

A vítima relatou que reconheceu apenas um dos agressores, conhecido como “haitiano”, mas afirmou não saber o motivo da agressão. Devido à gravidade dos ferimentos, o jovem foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino.

O comerciante que prestou socorro informou que não presenciou o ataque e apenas ajudou o jovem quando ele entrou na loja.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.