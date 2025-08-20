Homem é preso após ameaçar esposa com faca em Bodoquena

Um homem, de 57 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi preso após ameaçar companheira. O caso aconteceu na cidade de Bodoquena, distante 265 quilômetros de Campo Grande, na madrugada do dia 18 para o dia 19. A ação foi realizada pela operação SHAMAR.

Segundo informações divulgadas pela Policia Civil, o autor teria pegado uma faca e a ameaçado a esposa, dizendo que a mataria. A vítima ainda informou aos agentes que seu marido possuia uma arma de fogo do tipo rifle no calibre .22, escondida dentro de casa. Os policiais foram até o local e conseguiram apreender a arma. O autor não estava no local.

Posteriormente, no período da tarde, autor foi localizado, transitando próximo à delegacia. Foi dada a ordem de prisão em flagrante e o homem, que já havia respondido pelo crime de homicídio, foi levado sob custódia até decisão judicial.

