“Estamos falando de transformação de vidas”, diz ministra da Cultura em inauguração do CEU das Artes

Após 13 anos de espera, Prefeitura inaugura obra que vai atender mais de 5 mil famílias no Lageado

A Prefeitura de Campo Grande inaugurou nesta terça-feira (19) o Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU das Artes, no Bairro Lageado, como parte da programação dos 126 anos da Capital. A obra, aguardada por mais de uma década, foi concluída em parceria com o Governo Federal, com recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e acompanhamento do Ministério da Cultura.

A cerimônia contou com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes, da vice-prefeita Camilla Nascimento, além de lideranças comunitárias e parlamentares. A recepção teve apresentação da Orquestra indígena Marçal de Souza.

Em discurso, a ministra destacou que a entrega do CEU das Artes simboliza a retomada de obras que estavam paralisadas e integra um conjunto de ações para fortalecer a política cultural no país. Segundo ela, esses equipamentos transformam comunidades ao gerar oportunidades e aproximar a população da arte, do esporte e da cidadania. “Desejo que a população aproveite, principalmente jovens e crianças, porque, para além da representatividade da nossa diversidade, a cultura também gera emprego e renda. Estamos falando de transformação de vidas”, declarou.

A vice-prefeita Camilla Nascimento ressaltou que a conclusão da obra foi possível pela cooperação entre os governos municipal e federal, beneficiando diretamente milhares de famílias da região. “Uma obra paralisada desde 2012 foi retomada em 2024. Quando a parceria acontece, efetivamente as políticas públicas funcionam, e a nossa população ganha muito mais. Agora temos um equipamento que vai atender mais de 5 mil famílias, oferecendo atividades culturais, esportivas e socioassistenciais”, afirmou.

Representando os moradores, a liderança comunitária Elisa Rodrigues classificou o centro como um marco histórico para a periferia da Capital. “É um portal para novas oportunidades. Um farol de esperança para a nossa periferia”, disse.

Com área de 7 mil m², o CEU das Artes atenderá moradores do Lageado, Parque do Sol, Dom Antônio e bairros vizinhos, com espaços e atividades voltados à convivência comunitária e ao fortalecimento da cidadania. A estrutura abriga biblioteca com telecentro, teatro com 125 lugares, quadras esportivas, pista de skate, pista de caminhada, academia ao ar livre e área para jogos de mesa.

Segundo Cecília Gomes de Sá, subsecretária de Espaços e Equipamentos Culturais no Ministério da Cultura, o CEU das Artes é um equipamento de referência. “Este ano completamos 15 anos do projeto, iniciado em 2010. Agora, com o novo PAC, retomamos as obras e conseguimos entregar à comunidade. Mais do que construir ou entregar uma obra, o mais importante é que as pessoas ocupem esse espaço plenamente”, afirmou.

A prefeita Adriane Lopes não esteve presente na inauguração devido a uma agenda em Brasília, mas ressaltou que a entrega do centro, em parceria com o governo federal, representa uma transformação para a região e marca os 126 anos da capital.

O CEU das Artes será de uso compartilhado entre a SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), a Secult (Secretaria Executiva de Cultura) e a Funesp (Fundação Municipal de Esporte).

Por Ana Clara Julião e Geane Beserra