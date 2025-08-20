Avião militar dos EUA pousa em Guarulhos em meio a crise diplomática com o Brasil

Um avião da Força Aérea dos Estados Unidos, sem identificação oficial, pousou na noite de terça-feira (19) no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Segundo a administração do terminal, a operação ocorreu sem intercorrências e teve autorização do Ministério da Defesa.

A aeronave em questão é um Boeing C-32B, modelo usado em missões especiais e de transporte estratégico. Dados do site de rastreamento FlightRadar indicam que o avião decolou na segunda-feira (18) de Wrightstown, em Nova Jersey, com destino inicial a Tampa, na Flórida. Em seguida, fez escala em San Juan, Porto Rico, antes de seguir para o Brasil.

No território brasileiro, o avião primeiro pousou em Porto Alegre (RS) e, posteriormente, em Guarulhos (SP). De acordo com informações obtidas pelo SBT News, agentes da Polícia Federal realizaram uma operação dentro da aeronave logo após o pouso. O motivo da ação, no entanto, não foi divulgado oficialmente.

Contexto diplomático

A chegada do avião ocorre em um momento de tensão entre Brasil e Estados Unidos, provocado pelas tarifas comerciais impostas pelo presidente Donald Trump a produtos brasileiros. Além da questão econômica, a crise também envolve atritos políticos: Washington tem criticado o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a quem acusa de perseguir o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de praticar censura em processos contra aliados do ex-mandatário.

Embora o Ministério da Defesa tenha confirmado a autorização para o pouso, o governo brasileiro não se manifestou publicamente sobre a finalidade da missão norte-americana. O episódio adiciona mais um elemento de incerteza à já delicada relação entre os dois países.

Com informações do SBT News

