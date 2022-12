Polícia recupera equipamento de energia solar furtado e indicia autores

Policiais da Seção de Investigações Gerais de Três Lagoas recuperaram, na sexta-feira (23), um equipamento completo de um sistema de captação de energia solar, avaliado em aproximadamente R$ 40.000. O material havia sido roubado na noite anterior.

O furto ocorreu um dia antes, na madrugada do dia 21/12, quando uma propriedade rural localizada há aproximadamente 60km da cidade de Três Lagoas foi invadida por indivíduos que roubaram as placas e os demais equipamentos do sistema de energia solar instalado às margens de uma estrada de acesso.

Agentes da SIG e do Núcleo Regional de Inteligência iniciaram investigações e chegaram aos endereços dos suspeitos, ambos vizinhos e moradores do Bairro Vila Piloto.

Uma equipe foi a casa deum dos indivíduos. No local foi encontrado todo o material furtado.

Eles foram conduzidos a sede da SIG, onde prestaram declarações, e na presença do delegado de polícia responsável confessaram a prática do crime.

Durante as investigações, os agentes da SIG ainda apuraram a participação de um terceiro indivíduo, o qual foi identificado, mas encontra-se foragido. As diligências continuarão para sua localização.

Todos os suspeitos serão indiciados pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, e se condenados poderão cumprir pena de até oito anos de reclusão.

Os objetos foram apreendidos e devolvidos ao seu legítimo proprietário.

