Atrasado? Confira o que abre e fecha na véspera de Natal

A véspera de Natal chegou neste sábado (24) e quem ficou atrasado com as compras precisa se apressar, uma vez que os estabelecimentos irão funcionar com horário reduzido.

Apesar disso, alguns locais terão horário diferenciado no Natal e no Ano Novo, celebrações que irão ocorrer no fim de semana. Confira os estabelecimentos que irão abrir e fechar e se programe para as compras de última hora.

Shoppings

Shopping Campo Grande

Nos dias 24 e 31 de dezembro, vésperas de natal e ano novo, o atendimento será das 10h às 18h.

Já nos feriados de 25 de dezembro e 1º de janeiro as lojas não devem abrir e o atendimento na Praça de Alimentação é facultativo.

Shopping Norte Sul Plaza

Neste sábado (24), as lojas e quiosques abrem das 9h às 19h. Nos feriados de natal e ano novo, apenas praça de alimentação e atividades de lazer irão funcionar, das 11h às 21h.

Na semana após o natal o local volta a funcionar normalmente das 10h às 22h. Nas vésperas do ano novo todas as lojas funcionam das 9h às 18h e na segunda-feira (2) o atendimento volta normalmente.

Shopping Bosque dos Ipês

O Shopping Bosque dos Ipês terá horário reduzido nas vésperas de feriados (24 e 30 de dezembro), com funcionamento das 10h às 18h; já nos dias 25 e 1º só os estabelecimentos de alimentação e lazer funcionam, das 12h às 20h.

Pátio Central Shopping

Na véspera de Natal o Pátio Central fecha mais cedo, às 18h; e no dia 30 de dezembro as lojas satélites funcionam até as 19h e a praça de alimentação até às 21h.

Na véspera de Ano Novo, o shopping do centro funciona até às 16h e nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro não haverá expediente.

Centro de Campo Grande

De acordo com a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande), o horário do comércio sofre alterações: na véspera de Natal funciona até às 17h, na véspera de ano novo até às 16h, e nos feriados não poderá abrir.

Supermercados

Para quem quer fazer as últimas compras para a ceia é melhor correr, já que os estabelecimentos funcionam nas vésperas de Natal e Ano Novo e no dia do feriado será fechado.

Hemosul

No sábado e domingo não haverá expediente no Hemosul de Campo Grande. Caso o estoque acabe, haverá mudanças nos fins de semana.

Bancos

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), no fim de semana do Natal e Ano Novo não haverá expediente nos bancos. Nesta sexta o expediente será normal, conforme o horário de cada agência e no dia 30 de dezembro não haverá expediente público.

Correios

Na semana de 26 a 30 de dezembro, os Correios irão funcionar normalmente. Já no dia 24 o expediente segue o mesmo para as agências que já funcionam aos sábados.

No dia 31 de dezembro, não haverá expediente. O atendimento será retomado na segunda-feira (02).

Bares e Restaurantes

O Sinthorems (Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Apart Hotéis, Motéis, Flats, Restaurantes, Bares, Lanchonetes e Similares de Mato Grosso do Sul) informa que os estabelecimentos podem abrir suas portas normalmente nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.

Com informações da repórter Carolina Rampi

