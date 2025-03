Homem é preso após ameaçar a ex-companheira e filho de seis meses em Dourados

Vítima conseguiu despistar o suspeito e procurou a Delegacia de Atendimento para registrar as ameaças de morte

Na tarde de ontem (18), a Delegacia de Atendimento de Dourados, em parceria com a Guarda Municipal, prendeu em flagrante um homem de 35 anos, suspeito de ameaçar de morte sua ex-companheira e o filho do casal, de apenas 6 meses.

A vítima, de 36 anos, relatou à polícia que o ex-companheiro vinha enviando mensagens ameaçadoras por meio de redes sociais, dizendo que incendiaria sua casa, bem como a da mãe dela, além de prometer fazer mal ao bebê. Ela informou ainda que, para conseguir sair de casa e registrar o boletim de ocorrência, alegou que iria ao posto de saúde, despistando o suspeito.

Após perceber que a ex-companheira não havia ido ao local indicado, o homem foi até o posto de saúde em busca dela, mas não a encontrou. A vítima, então, acionou a polícia, que rapidamente iniciou as buscas. A Guarda Municipal localizou o suspeito, que estava com a moto da vítima em sua posse. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), onde permanece à disposição da justiça.

