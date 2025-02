Homem é preso após aliciar criança por videochamada em Corumbá

Na tarde de ontem (6), um homem identificado como W.A.L. (32) foi preso preventivamento por aliciar uma menor de 12 anos em Corumbá. Um mandado de busca e apreensão também foi realizado.

Uma deúncia foi feita na Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso de Corumbá (DAIJI), após a mãe da vítimna relatar que em dezembro de 2024, pegou o celular de sua filha de 12 anos enquanto ela participava de uma videochamada com o suspeito no aplicativo Whatsapp.

Ao tomar o celular, o indivíduo não percebeu e continuou a conversar via mensagens, pedindo fotos íntimas da adolescente e enviando fotos íntimas dele. A genitora perguntou sobre as fotos que havia enviado, e o suspeito respondeu que queria mais.

A adolescente relatou que mantém contato com o suspeito desde maio de 2023, quando tinha 10 anos. A vítima afirmou que nunca encontrou o suspeito pessoalmente, mas que mantinham conversas através de redes sociais e que já havia enviado diversas fotos.

Após tomar conhecimento da situação, a mãe da vítima compareceu à DAIJI para relatar os fatos. Após isso o homem foi preso e as buscas foram realizadas por meio da expedição dos mandados pela 1ª Vara Criminal de Corumbá. Ele permanece preso.

