Confira as interdições no trânsito para eventos neste fim de semana em Campo Grande

Nesta sexta-feira,(07), a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou as interdições em diferentes pontos da cidade para garantir a segurança viária e a organização dos eventos. Motoristas devem ficar atentos à sinalização provisória e planejar rotas alternativas para evitar transtornos.

Cronograma das interdições

Sexta-feira – 07/02/2025 (07h às 12h)

Encontro dos Gestores de Mato Grosso do Sul

Rua 26 de Agosto, nº 453 (recuo do estacionamento)

Sábado – 08/02/2025 (13h às 22h)

Cruzada Evangelística

Rua Eulina Barbosa (entre Rua Miguel Baltha e Rua Lídia Paulina Martins)

Sábado – 08/02/2025 (08h às 18h)

Castramóvel CCZ

Rua Marechal Rondon, nº 1380 (03 vagas de estacionamento em frente ao shopping)

Sábado – 08/02/2025 (08h às 16h)

Drive-thru de Oração

Av. Manoel da Costa Lima, nº 2369 (50 metros da faixa de estacionamento em frente à igreja, interdições com cones)

Domingo – 09/02/2025 (08h às 12h)

Drive-thru de Oração

Av. Manoel da Costa Lima, nº 2369 (50 metros da faixa de estacionamento em frente à igreja, interdições com cones)

Seg/Ter/Quar – 10, 11 e 12/02/2025 (08h às 18h)

Ação com Procon e Pátio Central Shopping

Rua Marechal Rondon, nº 1380 (02 vagas de estacionamento)

