Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Gangwon 2024 começa nesta sexta-feira

Entre os dias 19 de janeiro e 1 de fevereiro, a República da Coreia se tornará o palco vibrante dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Gangwon 2024. Com a participação de 79 países e um recorde de 1900 atletas, quatro cidades da província se unirão para sediar esse magnífico evento esportivo.

Pela primeira vez na história olímpica, o evento contará com o mesmo número de eventos para homens e mulheres, totalizando 34 competições. O Time Brasil terá 17 atletas em 8 modalidades, Esse marco representa um avanço significativo em direção à igualdade de gênero no mundo esportivo. A distribuição das primeiras medalhas está programada para o dia 20 de janeiro, marcando o início de uma emocionante jornada esportiva.

A programação dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Gangwon 2024 incluirá sete esportes e 15 modalidades, abrangendo um total de 81 provas. Essa diversidade proporcionará aos atletas a oportunidade de brilhar em diferentes disciplinas, demonstrando a versatilidade e habilidade atlética da juventude global.

Esta é a quarta edição dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude e a primeira a ser realizada fora da Europa. A República Popular da China lidera o quadro de medalhas histórico, consolidando sua posição como uma potência emergente nos esportes de inverno.

Os Jogos Olímpicos da Juventude não são apenas sobre competição atlética, mas também representam uma abordagem holística para o desenvolvimento dos jovens. Além das competições, o evento inclui uma série de atividades educacionais com três áreas de foco: proteção dos atletas, aprimoramento do desempenho e apoio aos atletas fora do esporte. Essa abordagem integrada destaca o compromisso em moldar não apenas atletas talentosos, mas também cidadãos responsáveis e conscientes.

A transmissão dos jogos será pelo canal no Youtube Cazé TV e também pelo site oficial das Olimpíadas https://olympics.com/pt/olympic-channel