Homem é preso após agredir mãe e padrasto ao chegar bêbado em casa em Campo Grande

Um homem, de 41 anos, foi preso pela Força Tática da Polícia Militar na noite dessa sexta-feira (1º), após agredir a própria mãe, de 56 anos, e o padrasto, de 63, enquanto estava bêbado. O caso ocorreu em uma casa no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, o suspeito chegou em casa por volta das 19h, com sinais de embriaguez, e começou xingar a mãe. O padrasto tentou defendê-la, mas acabou sendo atacado com um prato de vidro. Em seguida, o idoso foi alvo de socos e chutes, mesmo já caído.
A mãe também foi agredida ao tentar intervir. Segundo ainda o relato policial, o filho a puxou pelos cabelos e a jogou contra o chão. Depois das agressões, o homem passou a quebrar objetos da casa.
As vítimas receberam atendimento do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foram encaminhadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento). O idoso estava um corte na parte de trás da cabeça.
Apesar de relatarem que já sofreram agressões em outras ocasiões, mãe e padrasto afirmaram nunca ter registrado denúncia anteriormente. Desta vez, ambos manifestaram interesse em pedir medidas protetivas urgentes contra o agressor.