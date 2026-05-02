Corpo de adolescente de 16 anos é encontrado a quatro metros de profundidade no Rio Sucuriú

Mergulhadores durante as buscas pelo adolescente neste sábado - Foto: BNC Notícias
O corpo do adolescente, de 16 anos, que estava desaparecido após cair de um barco no Rio Sucuriú, região de Paraíso das Águas, foi encontrado no fim da manhã de hoje (2). O garoto estava com o pai e outra pessoa quando o acidente aconteceu na tarde de ontem (1º).

As buscas pelo menino começaram ainda na sexta-feira, no entanto, por conta da baixa visibilidade durante a noite, os trabalhos foram encerrados e retornaram no início da manhã deste sábado com mergulhadores.

Por volta das 11h30, o corpo do adolescente foi encontrado a 4 metros de profundidade no rio, bem perto do local onde foi visto pela última vez.

O corpo do garoto foi encaminhado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) de Paranaíba.

 

