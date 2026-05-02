Mulher sem CNH é presa após tentar fugir da GCM com quatro crianças e bater o carro na Capital

Uma motorista, de 20 anos, foi presa em flagrante no início da noite dessa sexta-feira (1º), após tentar fugir da GCM (Guarda Civil Metropolitana) com quatro crianças, e acabar batendo o carro em uma cerca. O caso ocorreu no Jardim Veraneio, em Campo Grande.

Uma equipe da GCM avistou o veículo, um Citroën C4 Pallas, em alta velocidade pela ciclovia da Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, e passou a emitir sinais sonoros para abordar a motorista.

No entanto, a jovem percebeu a aproximação da viatura e passou a fugir. Então, os guardas iniciaram acompanhamento tático, e a motorista perdeu o controle da direção, momento em que bateu contra a cerca de uma chácara.

Diante da colisão, a equipe foi até o veículo e abordou a jovem, que declarou não possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação). De acordo com o boletim de ocorrência, havia um rapaz no banco do passageiro e quatro crianças no banco traseiro do veículo, sendo um de 6, 10, 11 e 13 anos.

Após a colisão, as crianças relataram dores pelo corpo, e o Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados.

No local, foi oferecido o teste de bafômetro, mas a motorista do Citroën recusou. Como ela apresentava olhos avermelhados, odor etílico e desordem nas roupas, foi feito um Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora.

O pai de uma das crianças esteve no local e assumiu a responsabilidade pela menor.

O BPMTrân (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito) foi acionado, e a motorista foi presa em flagrante, sendo encaminhada para a Depac-Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Integrado de Polícia Especializada).