Homem é preso após agredir e arremessar cadeira em ex-companheira, em Laguna Carapã

Na tarde desta segunda-feira (17), uma mulher, de 32 anos, compareceu na delegacia relatando que havia sido vítima de agressão física por parte do ex-companheiro, de 37 anos. O caso aconteceu em Laguna Carapã, cidade distante 279 quilômetros de Campo Grande.

Segundo os relatos, o autor já havia sido vítima de ameaças e agressões físicas em outras oportunidades e, nesta data, além de tentar arremessar uma cadeira em seu desfavor, o ex-marido teria lhe pressionado contra a parede utilizando veículo e deixando lesões evidentes. Segundo a vítima, o motivo da violência é a separação do casal, que ocorreu há um mês, o que não é aceito pelo ex-marido.

Diante dos relatos, enquanto a vítima foi encaminhada ao Hospital do município para realizar o exame de corpo de delito, a equipe de investigação empreendeu diligências para capturar o autor dos fatos, que foi encontrado na casa de sua mãe.

Em razão dos fatos, o homem foi autuado pela prática do crime de lesão corporal praticado contra mulher em razão do sexo feminino, no contexto da Lei 11.340/06.

Confira redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram