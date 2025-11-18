Gerson Claro ressalta avanços da ALEMS e as prioridades para o encerramento de 2025

O presidente da Casa de Leis destacou o avanço em pautas estruturantes e aproximação com municípios

O presidente da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), deputado estadual Gerson Claro (PP), afirmou, em entrevista ao jornal O Estado, que o segundo semestre de 2025 tem sido marcado por intenso trabalho, diálogo institucional e avanços significativos para o desenvolvimento do Estado. Segundo ele, o Parlamento manteve um ritmo acelerado de votações e aprofundou o diálogo com o Governo do Estado, os municípios e a sociedade civil.

De acordo com o presidente, a prioridade da Casa continua sendo garantir que as pautas debatidas reflitam as necessidades reais da população sul-mato-grossense. “Temos um Parlamento produtivo, com debates qualificados e decisões que fortalecem o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e a melhoria dos serviços em todas as regiões do Estado”, destacou.

Entre os projetos considerados essenciais para serem votados antes do encerramento do ano legislativo está a LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2026, que define as diretrizes e os investimentos do Governo do Estado para o próximo exercício. O presidente ressaltou que a análise da LOA é fundamental para assegurar previsibilidade e segurança jurídica ao planejamento estadual.

“O objetivo é encerrar o ano com todas as matérias estratégicas votadas”, afirmou.

Com cerca de um mês para o início do recesso parlamentar, a expectativa é de intensificação das atividades no plenário e nas comissões. O presidente explicou que esse período, tradicionalmente mais movimentado, exige organização e empenho da equipe técnica da Casa.

“O objetivo é assegurar que nenhum projeto importante fique pendente e que Mato Grosso do Sul inicie 2026 com todas as autorizações legais necessárias para manter o ritmo de crescimento”, disse.

Balanço positivo

Ao avaliar o semestre, o presidente classificou os resultados como “extremamente positivos”. Ele destacou o avanço em pautas estruturantes, entre elas a modernização administrativa da ALEMS, o fortalecimento das frentes parlamentares temáticas e a ampliação das ações de transparência.

Também ressaltou a relação próxima com os municípios, que, segundo ele, tem permitido apoiar iniciativas voltadas ao desenvolvimento regional. Outro ponto enfatizado foi o esforço para manter o Parlamento conectado à população, com programas de participação cidadã e eventos que aproximam a sociedade da instituição, como a tradicional Corrida dos Poderes.

“É um semestre de muito trabalho e resultados que refletem a união e o compromisso de todos os deputados com o nosso Estado”, concluiu o presidente.

Projetos relevantes

Crédito PPP do Regional

No segundo semestre, a ALEMS desempenhou papel decisivo na deliberação e aprovação de projetos estruturantes que fortalecem investimentos, modernização administrativa e o desenvolvimento sustentável no Estado. Entre os destaques está a aprovação de uma operação de crédito de US$ 80 milhões junto ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), destinada a viabilizar a PPP (Parceria Público-Privada) do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Aproximadamente R$ 440 milhões em garantias serão usados para modernizar a gestão hospitalar: na PPP, o parceiro privado ficará responsável pelos serviços de apoio (não assistenciais), enquanto o Estado manterá a assistência médica, a regulação e a fiscalização. O projeto prevê expansão de 354 para 577 leitos, melhorias no pronto-socorro e previsão de aumento nos atendimentos por ano.

Empréstimo

Outro projeto importante aprovado com participação ativa da ALEMS é a operação de crédito de até R$ 950 milhões, destinada pelo Governo do Estado para obras de infraestrutura por meio do programa MS Ativo. Esse montante será garantido pelas próprias receitas do Estado, com juros baixos (1,6% ao ano), prazo de 17 anos e carência de um ano. Segundo o governo, os recursos vão reforçar investimentos municipais e obras estratégicas em todo Mato Grosso do Sul.

Ampliação

Além das operações de crédito, a ALEMS também está avançando em melhorias físicas na própria Casa Legislativa. O projeto do estacionamento vertical da Assembleia Legislativa, que prevê a construção de uma estrutura com cerca de 600 vagas, ampliando a capacidade atual, que é de 250 vagas. A inauguração está programada para dezembro de 2025. Paralelamente, avança o projeto do novo plenário, que contará com capacidade superior a 700 pessoas. O espaço será planejado para incluir galerias destinadas ao público, salas técnicas de som e transmissão, estúdios, sanitários acessíveis e áreas de apoio à Mesa Diretora. O prédio também reunirá as secretarias das Comissões Permanentes, com setores administrativos e técnicos dimensionados para atender às demandas do Legislativo.

Por Brunna Paula

