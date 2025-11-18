Brasil terá mudanças para enfrentar a Tunísia no último amistoso do ano, na França

A seleção brasileira masculina de futebol terá ao menos duas mudanças no time titular que enfrenta a Tunísia às 16h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (18), na Decathlon Arena, em Lille, no último amistoso de 2025. A partida encerra o ciclo de testes da equipe antes da próxima Data Fifa, que acontecerá apenas em março de 2026, já no contexto de preparação para a Copa do Mundo no Canadá, México e Estados Unidos.

A principal novidade é a entrada de Wesley, lateral-direito da Roma (Itália), que substituirá Gabriel Magalhães. O defensor foi cortado após sofrer lesão. Outra mudança confirmada pelo técnico Carlo Ancelotti é o retorno de Éder Militão à zaga, formando dupla com Marquinhos. Militão havia atuado improvisado na lateral-direita no último sábado (15), na vitória por 2 a 0 sobre Senegal.

Durante coletiva de imprensa antes do último treino da equipe, Ancelotti afirmou que ainda estuda mexer em outras posições e destacou a necessidade de observar a recuperação física do elenco. “Estamos pensando em fazer alguma mudança para o jogo de amanhã. Quero avaliar o treino de hoje para ver como os jogadores se recuperaram do esforço no jogo com Senegal. Eles estão bem. Infelizmente, tivemos a lesão de Gabriel Magalhães e vamos substituí-lo por Wesley na lateral direita. Queremos fazer um bom jogo e seguir na mesma dinâmica do jogo contra Senegal, que foi bonito na atitude, intensidade e qualidade”, afirmou o treinador.

O comandante também reforçou que pretende manter o esquema 4-2-4, mas admite variações ao longo da partida, a depender do comportamento da equipe. “Temos que ter uma ideia muito clara do que fazer. Deu certo o sistema com muitos na frente, mas também precisamos pensar em uma formação mais defensiva como plano B. Gostei do sistema ofensivo porque a atitude dos jogadores da frente foi boa. Se não fizerem bem no aspecto defensivo, teremos duas opções: mudar o jogador ou o sistema”, explicou.

Depois do duelo contra a Tunísia, a seleção brasileira só volta a campo na próxima Data Fifa, em março de 2026, quando enfrentará França e Croácia nos Estados Unidos. A provável escalação do Brasil para o amistoso desta terça-feira tem Ederson; Wesley, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e Rodrygo.

Confira redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram