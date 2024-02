Homem é preso acusado de estuprar criança de 9 anos em fazenda

Um homem identificado apenas como José, de 59 anos, foi preso neste fim de semana, suspeito de abusar sexualmente de uma criança de nove anos, em uma fazenda na zona rural de Dourados, município a 228 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações da polícia, o crime foi informado no início da manhã de sábado (3), por meio da rede Acalanto. O delegado plantonista, juntamente com equipe de investigadores, se deslocou até o Hospital Universitário para colher informações com a vítima.

A mãe disse que trabalha na fazendo onde ocorreu o crime, e que a criança havia relatada que teria sido abusada por um senhor que trabalha na propriedade. De posse das informações apresentadas, os policiais empreenderam diligências e conseguiram capturar o suspeito.