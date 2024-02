Carga de ‘eucalipto’ é apreendida com cocaína escondida no estepe

Um caminhão foi apreendido com 107, kg de cocaína na última sexta-feira (2), no km 141 da BR-262, em Água Clara, a 192 quilômetros de Campo Grande. A droga é avaliada em mais de R$ 2 milhões.

Segundo informações, uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizava patrulha na BR 262, quando no km 141 abordou um caminhão, modelo Iveco Stralis, que tracionava um semirreboque, carregado com eucalipto.

O veículo era ocupado pelo motorista e uma passageira. O condutor aparentou nervosismo durante a abordagem policial e deu respostas contraditórias às perguntas dos agentes.

Já na Unidade Operacional, afim de realizar uma vistoria minuciosa no veículo, durante a retirada dos estepes pelos policiais, o condutor evadiu-se do local. A equipe fez buscas nas imediações mas não localizou o suspeito.

Dentro dos dois estepes, a equipe localizou 107,1 kg de cocaína. Os documentos do condutor, a mulher, droga e veiculo foram encaminhados para a Polícia Civil local. A apreensão contou com apoio do GARRAS da Polícia Civil.