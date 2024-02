Tire as roupas do varal: MS está sob alerta de chuvas intensas neste domingo

Mesmo com o calor e sol presente em grande parte de Mato Grosso do Sul neste domingo (4), as chuvas inda devem acontecer neste fim de semana, com possibilidade de tempestades em todo estado, segundo alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Conforme o Instituto, o alerta indica perigo potencial para chuvas intensas, entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Esse alerta vale para 59 municípios, principalmente nas regiões norte, leste e sul, até o fim da manhã de segunda-feira (05), podendo ser renovado.

Além disso, os municípios de Anaurilândia, Batayporã, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Jateí, Mundo Novo, Naviraí e Taquarussu estão sob alerta de tempestades, até às 21h de hoje.

As orientações para a população são em caso de rajada de ventos, não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Além disso, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).