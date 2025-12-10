Homem é preso preventivamente por estupro de vulnerável em Iguatemi

Crime foi praticado em 2024 no muncípio de Tacuru e o suspeito foi capturtado em resdiência pela equipe policial

Na tarde da última terça-feira (09), um homem de 52 anos foi preso preventivamente pelo crime de stupro de vulnerável em Iguatemi. O crime foi praticado na cidade de Tacuru, em 2024.

O mandado de prisão foi expedido pelo Poder Judiciário de Iguatemi. O homem foi encontrado em uma residência e preso pelos policiais da Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi. O suspeito foi encaminhado a unidade policial para providências cabíveis.

Os cidadãos podem encmainhar denúncias para a Delegacia de Iguatemi pelo telefone: (67) 3471-1372.

