MS Florestal reabre vagas de trainee e reforça oportunidades de carreira em Água Clara

Programa oferece contratação imediata, formação prática e salários competitivos no setor florestal
A MS Florestal mantém abertas até o fim do mês as inscrições para seleção de Trainees de Operador e Manutenção de Máquinas, em Água Clara (MS).
A iniciativa reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento regional e com a valorização dos talentos que já fazem parte da comunidade.
O Programa de Trainee em Manutenção Automotiva, que oferece posições para candidatos com CNH a partir da categoria B. Em todos os programas, os aprovados já iniciam a jornada contratados como colaboradores CLT, sem prazo determinado, garantindo estabilidade e renda desde o início da formação.
Segundo Helen Branício, coordenadora de Recrutamento e Seleção da MS Florestal, reabrir as inscrições é uma forma de ampliar o acesso e acolher perfis que desejam aprender e crescer profissionalmente na própria região.
“Queremos que as pessoas que já vivem aqui encontrem boas oportunidades sem precisar sair de Água Clara ou dos municípios vizinhos. O programa é pensado para quem tem disposição para aprender e vontade de construir uma carreira sólida perto de casa”, destaca.
O processo dá prioridade a candidatos com Ensino Fundamental completo, e experiências anteriores em manutenção diesel, máquinas pesadas ou oficinas automotivas seguem como diferenciais — mas não obrigatórios. A trilha formativa combina teoria, prática em campo e acompanhamento técnico e comportamental, garantindo desenvolvimento com suporte próximo. As inscrições seguem abertas até 31 de dezembro pelo link: https://bit.ly/traineemsflorestal.
Para o supervisor de Treinamento, Durval Nascimento Bento, reabrir a seleção é também uma forma de reforçar o compromisso com a profissionalização regional e o papel da empresa como parceira da comunidade.
“O setor florestal demanda habilidades específicas, e muitas vezes o candidato ainda não teve oportunidade de se qualificar. Ao reabrir e ajustar o processo, aumentamos as chances de encontrar talentos locais e oferecer a eles uma oportunidade real de desenvolvimento, afinal Água Clara é uma cidade acolhedora, com qualidade de vida e forte vocação para o setor florestal.”, afirma.
Como os programas valorizam o emprego local, não há oferta de alojamento ou auxílio-moradia. A prioridade é para candidatos já residam em Água Clara ou em municípios do entorno.
Serviço
Processo seletivo para Trainees de Operação de Máquinas e Manutenção Automotiva.
/
Vagas disponíveis:
– Operador de Máquinas (Trainee)
– Trainee em Manutenção Automotiva (CNH categoria B ou superior)
/
Requisitos mínimos:
– Ensino Fundamental completo
– Residência em Água Clara (MS) ou municípios vizinhos
– Vontade de aprender e construir carreira
– Experiência prévia em manutenção diesel, máquinas pesadas ou oficinas automotivas é diferencial (não obrigatória)
/
Modelo de contratação:
– CLT desde o início do programa
– Sem prazo determinado
– Formação teórica + prática em campo + acompanhamento técnico e comportamental
/
Local das atividades:
– Viveiro da MS Florestal – Água Clara (MS)
/
Inscrições:
Até 31 de dezembro
/
Benefícios do programa:
– Estabilidade e renda desde o primeiro dia
– Capacitação gratuita
– Oportunidade de crescimento no setor florestal
– Possibilidade de desenvolver carreira na própria região
/
Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram