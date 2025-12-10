MS Florestal reabre vagas de trainee e reforça oportunidades de carreira em Água Clara

Programa oferece contratação imediata, formação prática e salários competitivos no setor florestal

A MS Florestal mantém abertas até o fim do mês as inscrições para seleção de Trainees de Operador e Manutenção de Máquinas, em Água Clara (MS).

A iniciativa reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento regional e com a valorização dos talentos que já fazem parte da comunidade.

O Programa de Trainee em Manutenção Automotiva, que oferece posições para candidatos com CNH a partir da categoria B. Em todos os programas, os aprovados já iniciam a jornada contratados como colaboradores CLT, sem prazo determinado, garantindo estabilidade e renda desde o início da formação.

Segundo Helen Branício, coordenadora de Recrutamento e Seleção da MS Florestal, reabrir as inscrições é uma forma de ampliar o acesso e acolher perfis que desejam aprender e crescer profissionalmente na própria região.

“Queremos que as pessoas que já vivem aqui encontrem boas oportunidades sem precisar sair de Água Clara ou dos municípios vizinhos. O programa é pensado para quem tem disposição para aprender e vontade de construir uma carreira sólida perto de casa”, destaca.

O processo dá prioridade a candidatos com Ensino Fundamental completo, e experiências anteriores em manutenção diesel, máquinas pesadas ou oficinas automotivas seguem como diferenciais — mas não obrigatórios. A trilha formativa combina teoria, prática em campo e acompanhamento técnico e comportamental, garantindo desenvolvimento com suporte próximo. As inscrições seguem abertas até 31 de dezembro pelo link: https://bit.ly/traineemsflorestal.

Para o supervisor de Treinamento, Durval Nascimento Bento, reabrir a seleção é também uma forma de reforçar o compromisso com a profissionalização regional e o papel da empresa como parceira da comunidade.

“O setor florestal demanda habilidades específicas, e muitas vezes o candidato ainda não teve oportunidade de se qualificar. Ao reabrir e ajustar o processo, aumentamos as chances de encontrar talentos locais e oferecer a eles uma oportunidade real de desenvolvimento, afinal Água Clara é uma cidade acolhedora, com qualidade de vida e forte vocação para o setor florestal.”, afirma.

Como os programas valorizam o emprego local, não há oferta de alojamento ou auxílio-moradia. A prioridade é para candidatos já residam em Água Clara ou em municípios do entorno.

Serviço

Processo seletivo para Trainees de Operação de Máquinas e Manutenção Automotiva.

Vagas disponíveis:

– Operador de Máquinas (Trainee)

– Trainee em Manutenção Automotiva (CNH categoria B ou superior)

Requisitos mínimos:

– Ensino Fundamental completo

– Residência em Água Clara (MS) ou municípios vizinhos

– Vontade de aprender e construir carreira

– Experiência prévia em manutenção diesel, máquinas pesadas ou oficinas automotivas é diferencial (não obrigatória)

Modelo de contratação:

– CLT desde o início do programa

– Sem prazo determinado

– Formação teórica + prática em campo + acompanhamento técnico e comportamental

Local das atividades:

– Viveiro da MS Florestal – Água Clara (MS)

Inscrições:

Até 31 de dezembro

Benefícios do programa:

– Estabilidade e renda desde o primeiro dia

– Capacitação gratuita

– Oportunidade de crescimento no setor florestal

– Possibilidade de desenvolver carreira na própria região

