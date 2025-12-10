Seleção oferece 40 bolsas integrais para graduação em unidades do Senai em MS

Inscrições seguem até 22 de janeiro; prova será aplicada no dia 25 em Campo Grande e Dourados

O Desafio Senai está com 40 bolsas integrais abertas para cursos de graduação em Mato Grosso do Sul, uma oportunidade para quem busca formação superior gratuita em áreas ligadas à indústria. As inscrições podem ser feitas até 22 de janeiro de 2026, pelo site do Senai. A prova será realizada em 25 de janeiro, das 8h às 11h.

Para o diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, conquistar uma vaga garante mais do que a gratuidade. “A prova pode dar acesso não só a bolsa, mas a uma educação reconhecida e de qualidade abrindo caminhos para uma carreira de sucesso na indústria”, afirmou.

As bolsas abrangem quatro cursos: Tecnólogo em Automação Industrial e Engenharia Elétrica, na unidade de Dourados; Tecnólogo em Automação Industrial, na Faculdade Senai de Campo Grande; e Tecnólogo em Design de Interiores, na Faculdade da Construção, também na Capital.

Para participar, os candidatos precisam ter concluído o ensino médio até a data da matrícula, ter no mínimo 17 anos completos, não estar matriculados em outra instituição com bolsa integral ou financiamento público, além de preencher corretamente o formulário e fazer a prova presencial no dia 25.

Os locais de aplicação são a Faculdade de Tecnologia Senai Campo Grande, na Avenida Afonso Pena, 1.114 (entrada pela Rua Engº Roberto Mange, 194), telefone (67) 3312-9400; e a Faculdade de Tecnologia Senai Dourados, na Rua 20 de Dezembro, 2645, Jardim Rasslem, telefone (67) 3411-2600.

Confira o edital completo clicando aqui.

