Homem é perseguido e morto a tiros no Jardim Itália, em Dourados

Um homem ainda não identificado foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (1º) no bairro Jardim Itália, em Dourados, município a 251 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi atingida por três disparos — dois nas costas e um na cabeça — e morreu antes da chegada do socorro.

De acordo com apuração da reportagem, o crime aconteceu por volta da meia-noite, na Rua São Francisco, a poucos metros da Praça Paraguaia, local conhecido por ser frequentado por usuários de drogas. Testemunhas relataram ter ouvido o barulho de uma motocicleta seguido dos tiros. Em seguida, viram o homem correndo.

Mesmo ferido, ele ainda tentou fugir e chegou a entrar no terreno de uma casa nas proximidades. No entanto, caiu e morreu no local.

A perícia esteve na cena do crime e confirmou os três disparos. A vítima não portava documentos e, até o momento, não foi identificada oficialmente. O homem tem várias tatuagens espalhadas pelo corpo, o que pode ajudar na identificação.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Dourados, que trabalha com a hipótese de execução, mas ainda busca imagens de câmeras de segurança e informações que possam levar ao autor do crime. Nenhum suspeito foi preso até o momento.

